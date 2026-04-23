Мирный житель погиб, еще один ранен при атаке ВСУ на частный дом под Белгородом

Москва23 апр Вести.Мирный житель погиб, его отец ранен в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в селе Репяховка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Репяховка в результате атаки FPV-дрона на территорию частного домовладения погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте написал он в своем канале в мессенджере MAX

У пострадавшего мужчины диагностированы осколочные ранения головы, живота, рук и ног. Для дальнейшего лечения его доставят в городскую больницу №2 Белгорода.