Москва22 апрВести.Украинские боевики атаковали коммерческий объект в Белгороде, в результате вражеской агрессии погиб один мирный житель, еще один пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В момент атаки … [дрона] на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на местенаписал он в своем канале в мессенджере MAX
У другого мужчины осколочные ранения головы, предплечья и ампутация пальца руки. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.