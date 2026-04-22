Человек погиб, еще один ранен при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгороде

Москва22 апр Вести.Украинские боевики атаковали коммерческий объект в Белгороде, в результате вражеской агрессии погиб один мирный житель, еще один пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В момент атаки … [дрона] на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте написал он в своем канале в мессенджере MAX

У другого мужчины осколочные ранения головы, предплечья и ампутация пальца руки. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.