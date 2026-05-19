За прошедшие сутки ВСУ 131 раз атаковали Белгородскую область

Москва19 мая Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 131 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Атаки врага выполнены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам… Погибли двое мирных жителей написал он в своем канале в мессенджере MAX

Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших.

В результате вражеской агрессии еще 6 человек были ранены, 4 из них госпитализированы.