Москва19 маяВести.За прошедшие сутки украинские боевики 131 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Атаки врага выполнены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам… Погибли двое мирных жителейнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших.
В результате вражеской агрессии еще 6 человек были ранены, 4 из них госпитализированы.