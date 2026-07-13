Москва13 июл Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Враг 5 раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также 6 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 124 беспилотника сбиты и подавлены