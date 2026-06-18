Москва18 июнВести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.
Вражеским ударам подверглись Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.
Противник совершил 10 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 142 беспилотниканаписал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате киевской агрессии в Белгороде погиб мирный житель, ранены 9 человек.