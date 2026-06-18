За прошедшие сутки боевики ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область

За сутки ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область За прошедшие сутки боевики ВСУ 90 раз атаковали Белгородскую область

Москва18 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.

Противник совершил 10 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 142 беспилотника написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате киевской агрессии в Белгороде погиб мирный житель, ранены 9 человек.