В Белгородской области от ударов ВСУ погиб мирный житель, еще 10 человек ранены

За сутки ВСУ 78 раз атаковали Белгородскую область: один погибший, 10 раненых В Белгородской области от ударов ВСУ погиб мирный житель, еще 10 человек ранены

Москва11 июн Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 78 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Удары наносились по Белгороду, а также по 11 округам: Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому.

ВСУ применили реактивные системы залпового огня и сбрасывали взрывные устройства с дронов.

Расчеты противовоздушной обороны и другие подразделения сбили и подавили 73 беспилотных летательных аппарата.

В Ракитянском округе в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Шуваев выразил соболезнования его семье.

В результате вражеского удара ВСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким. Это невосполнимая потеря написал Александр Шуваев

В Белгороде, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 10 человек. В настоящее время восемь из них остаются в больницах. Глава региона выразил надежду, что благодаря врачам раненые скоро поправятся.