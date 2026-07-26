Москва26 июлВести.За минувшие сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ один человек погиб и 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
По его словам, в течение этого времени регион был атакован противником 89 раз. ВСУ произвели шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и два раза – сбросы взрывных устройств с БПЛА.
К большому сожалению, есть потери. При целенаправленном ударе киевских террористов в Грайворонском округе погиб мирный жительнаписал Шуваев в MAX
В Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах были ранены 12 человек, пятеро продолжают лечение в больницах.
Врио губернатора Белгородской области также сообщил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 143 украинских беспилотника.