Москва27 июнВести.За минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, четверо ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

По его словам, ударам противника подверглись 13 округов области. ВСУ совершили три артиллерийских обстрела и один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 92 украинских беспилотника.

В Корочанском округе погиб мужчина. ... Это тяжелая и невосполнимая утрата

написал Шуваев

Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. Госпитализация не потребовалась, он продолжает лечение амбулаторно, уточнил врио главы региона.