ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки 76 раз

ВСУ 76 раз за сутки атаковали Белгородскую область, один человек погиб ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки 76 раз

Москва27 июн Вести.За минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, четверо ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

По его словам, ударам противника подверглись 13 округов области. ВСУ совершили три артиллерийских обстрела и один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 92 украинских беспилотника.

В Корочанском округе погиб мужчина. ... Это тяжелая и невосполнимая утрата написал Шуваев

Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. Госпитализация не потребовалась, он продолжает лечение амбулаторно, уточнил врио главы региона.