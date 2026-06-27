Москва27 июнВести.За минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Один человек погиб, четверо ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.
По его словам, ударам противника подверглись 13 округов области. ВСУ совершили три артиллерийских обстрела и один сброс взрывных устройств с БПЛА.
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 92 украинских беспилотника.
В Корочанском округе погиб мужчина. ... Это тяжелая и невосполнимая утратанаписал Шуваев
Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. Госпитализация не потребовалась, он продолжает лечение амбулаторно, уточнил врио главы региона.