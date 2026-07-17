Во время атак БПЛА в Белгородской области погиб один человек и пятеро ранены

В Белгородской области один человек погиб, пятеро ранены Во время атак БПЛА в Белгородской области погиб один человек и пятеро ранены

Москва17 июл Вести.В Белгородской области за сутки сбито 153 беспилотника, ВСУ 96 раз атаковали территорию области. В результате, есть один погибший и пять раненых. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования ее семье, родным и близки говорится в сообщении

Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа

В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них направлены в стационар.