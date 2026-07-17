Москва17 июлВести.В Белгородской области за сутки сбито 153 беспилотника, ВСУ 96 раз атаковали территорию области. В результате, есть один погибший и пять раненых. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования ее семье, родным и близкиговорится в сообщении
Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа
В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них направлены в стационар.