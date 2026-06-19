За сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области За прошедшие сутки боевики ВСУ 102 раза атаковали Белгородскую область

Москва19 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский и Шебекинский округа.

Противник совершил 6 артиллерийских обстрелов. Также 5 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 174 вражеских беспилотника сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

При целенаправленной атаке киевского режима погиб мирный житель, также в 4 муниципалитетах были ранены 7 человек.