Москва15 июл Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Противник совершил 11 обстрелов с использованием авиации и артиллерии, а также 7 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 91 беспилотник сбит и подавлен