За прошедшие сутки боевики ВСУ 58 раз атаковали территорию белгородской области

За сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области За прошедшие сутки боевики ВСУ 58 раз атаковали территорию белгородской области

Москва16 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский округа.

Противник совершил четыре обстрела с применением авиации и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 111 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак ранения получили 8 мирных жителей, 6 человек остаются на лечении в больницах.