Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

Украинские боевики ударили по Белгородской области 55 раз за сутки Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

Москва14 июн Вести.Украинские боевики 55 раз за последние сутки атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

Согласно тексту сообщения, удары были нанесены по Белгороду, а также Белгородскому, Шебекинскому, Алексеевскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Граворонскому, Вейделевскому, Губкинскому, Краснояружскому, Старооскольскому, Корочанскому и Ракитянскому округам.

За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области пишет Шуваев

Отмечается, что восемь раз ВСУ обстреливали российскую территорию из РСЗО и артиллерии. Трижды взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.

Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 138 беспилотников противника.