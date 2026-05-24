Москва24 мая Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 65 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Противник 5 раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 1 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника