Москва1 июн Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 52 раза, сообщил врио главы региона Александр Шуваев. В результате один человек получил ранения.

Противник атаковал регион с применением беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня. В небе над областью ликвидированы 60 БПЛА.

За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам написал Шуваев в Telegram-канале

При ударе пострадал мирный житель Грайворонского округа. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он проходит амбулаторно.