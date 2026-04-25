Мирный житель Белгородской области получил ранения при ударе дрона ВСУ по авто

В Белгородской области при атаке ВСУ ранен мужчина, его доставили в больницу Мирный житель Белгородской области получил ранения при ударе дрона ВСУ по авто

Москва25 апр Вести.Мужчина получил ранения в результате атаки со стороны Украины в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали машину мирного жителя при помощи БПЛА на территории Грайворона. В больницу его доставили бойцы самообороны.

Ему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода написал глава региона в своем Telegram-канале

Всего под ударами противника оказались семь муниципалитетов области. В Грайвороне повреждены девять частных домов, три квартиры в МКД, административное здание и несколько автомобилей.

В Шебекинском округе зафиксированы повреждения ЛЭП, в Белгородском пробита кровля гаража.

В селе Грузское вражеский БПЛА взорвался возле остановки, в Бобраве FPV-дроны атаковали гражданские легковушки.