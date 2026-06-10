При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области тяжело ранен мужчина

Житель Белгородской области тяжело ранен при атаке БПЛА на автомобиль При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области тяжело ранен мужчина

Москва10 июн Вести.В результате атак украинских беспилотников на гражданские объекты и автомобиль в Белгородской области ранения получили мирные жители и повреждена инфраструктура, сообщает Оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются говорится в сообщении штаба

Так, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Множественные ранения получил мирный житель. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили его в Грайворонскую районную больницу в тяжелом состоянии. После оказания помощи пострадавшего отвезут в областную клиническую больницу. Машина повреждена.

Число пострадавших в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в городе Шебекино выросло до двух человек – в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован сотрудник МЧС, получивший акубаротравму.

В ряде населенных пунктов области повреждены жилые и административные здания, а также автомобили.

Информация о последствиях уточняется.