Москва10 июнВести.В результате атак украинских беспилотников на гражданские объекты и автомобиль в Белгородской области ранения получили мирные жители и повреждена инфраструктура, сообщает Оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.
Атаки ВСУ на нашу область продолжаютсяговорится в сообщении штаба
Так, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Множественные ранения получил мирный житель. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили его в Грайворонскую районную больницу в тяжелом состоянии. После оказания помощи пострадавшего отвезут в областную клиническую больницу. Машина повреждена.
Число пострадавших в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в городе Шебекино выросло до двух человек – в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован сотрудник МЧС, получивший акубаротравму.
В ряде населенных пунктов области повреждены жилые и административные здания, а также автомобили.
Информация о последствиях уточняется.