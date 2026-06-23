В Белгородской области мужчина получил ранения при атаке дрона на автомобиль

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина В Белгородской области мужчина получил ранения при атаке дрона на автомобиль

Москва23 июн Вести.В Шебекинском округе Белгородской области мужчина получил ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Александровка. У пострадавшего диагностированы ранения головы, плеча и грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу №2 города Белгорода.

В селе Александровка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в публикации оперштаба

При ударе дрона пострадали два автомобиля.