Москва23 июнВести.В Шебекинском округе Белгородской области мужчина получил ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Александровка. У пострадавшего диагностированы ранения головы, плеча и грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу №2 города Белгорода.
В селе Александровка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в публикации оперштаба
При ударе дрона пострадали два автомобиля.