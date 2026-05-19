Москва19 маяВести.Мужчина получил ранения при ударе украинского дрона по грузовику на дороге в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
Вражеский БПЛА атаковал транспортное средство на участке Чапаевский — Хотмыжск в Грайворонском округе.
Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в Telegram-канале штаба
Ранее стало известно о гибели мирного жителя региона в результате детонации беспилотника противника.