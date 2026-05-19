В Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, ранен мужчина Житель Белгородской области ранен при ударе украинского дрона по грузовику

Москва19 мая Вести.Мужчина получил ранения при ударе украинского дрона по грузовику на дороге в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

Вражеский БПЛА атаковал транспортное средство на участке Чапаевский — Хотмыжск в Грайворонском округе.

Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в Telegram-канале штаба

Ранее стало известно о гибели мирного жителя региона в результате детонации беспилотника противника.