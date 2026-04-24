Житель Белгородской области пострадал при ударе двух украинских дронов по машине

Два FPV-дрона ВСУ атаковали машину в Белгородской области, водитель ранен Житель Белгородской области пострадал при ударе двух украинских дронов по машине

Москва24 апр Вести.В Белгородской области в результате атаки украинских дронов на машину пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Противник атаковал гражданский автомобиль двумя FPV-дронами на дороге Красная Яруга — Вязовое. Водитель получил осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму. В больницу его доставили бойцы "БАРС-Белгород".

Машина повреждена.