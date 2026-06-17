Москва17 июнВести.В поселке Красная Яруга украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате террористической агрессии ранения получил мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Мужчина, получивший осколочное ранение голени, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 Белгорода. Машина поврежденаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Кроме того, в населенном пункте от вражеских атак повреждены пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление соцобъекта, легковушка и микроавтобус.