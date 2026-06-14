Москва14 июнВести.Мужчина пострадал в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX в региональном Оперативном штабе.

Инцидент произошел на территории поселка Борисовка в Борисовском округе.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног

говорится в заявлении

Мужчину доставили в больницу, ему оказывается помощь.

В результате детонации были повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка.