FPV-дрон ВСУ взорвался на парковке в Белгородском области, пострадал мужчина Житель Белгородской области пострадал при взрыве украинского FPV-дрона

Москва16 июн Вести.Мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки со стороны Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Под ударом противника оказался поселок Пролетарский Ракитянского округа. Там FPV-дрон взорвался на территории парковки коммерческого объекта.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. В городской больнице №2 г. Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Также ВСУ атаковали поселок Ракитное, города Шебекино и Грайворон, Валуйский и Белгородский округа. Поверждены дома, автомобили и строение.