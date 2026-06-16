Москва16 июнВести.Мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки со стороны Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Под ударом противника оказался поселок Пролетарский Ракитянского округа. Там FPV-дрон взорвался на территории парковки коммерческого объекта.
Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. В городской больнице №2 г. Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторноговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Также ВСУ атаковали поселок Ракитное, города Шебекино и Грайворон, Валуйский и Белгородский округа. Поверждены дома, автомобили и строение.