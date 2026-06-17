Мужчина ранен после детонации FPV-дрона ВСУ на предприятии под Белгородом

FPV-дрон ВСУ сдетонировал на предприятии под Белгородом, ранен человек Мужчина ранен после детонации FPV-дрона ВСУ на предприятии под Белгородом

Москва17 июн Вести.Украинский FPV-дрон сдетонировал на предприятии в селе Ржевка Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Атакам также подверглись Шебекино, села Белянка, Новенькое, Русская Березовка, Долгое, Илек-Пеньковка и поселок Борисовка. Там повреждены 2 многоквартирных дома, 5 частных домовладений, объект инфраструктуры, 4 авто, ангар.

Информация о последствиях уточняется.