Дрон ВСУ сдетонировал у коммерческого объекта под Белгородом, ранен мужчина

Дрон ВСУ сдетонировал у коммерческого объекта под Белгородом, ранен человек Дрон ВСУ сдетонировал у коммерческого объекта под Белгородом, ранен мужчина

Москва7 июн Вести.Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Удар произошел в хуторе Жданов.

Мужчине, получившему акубаротравму, медики бригады СМП оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавший отказался. На месте атаки загорелся грузовой автомобиль — пожарным расчетом возгорание ликвидировано говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Казинка FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены кровля и остекление. В селе Новая Таволжанка БПЛА сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены крыша, фасад и забор.