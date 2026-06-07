Москва7 июнВести.Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Удар произошел в хуторе Жданов.
Мужчине, получившему акубаротравму, медики бригады СМП оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавший отказался. На месте атаки загорелся грузовой автомобиль — пожарным расчетом возгорание ликвидированоговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В селе Казинка FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены кровля и остекление. В селе Новая Таволжанка БПЛА сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены крыша, фасад и забор.