Один человек получил ранения при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мирный житель Один человек получил ранения при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Москва5 июн Вести.Три муниципалитета Белгородской области подверглись атаке со стороны Украины. В результате взрыва вражеского БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Валуйском округе в поселке Уразово от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья, спины, лица и голени. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Кроме того, под ударами противника оказалось село Первое Цепляево Шебекинского округа. Там дрон ударил по предприятию, повреждены навес, микроавтобус и "Камаз". Также поврежден объект инфраструктуры в селе Нежеголь.

В селе Хотмыжск Борисовского округа нанесен ущерб оборудованию.

Ранее стало известно о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по предприятию в Краснояружском районе.