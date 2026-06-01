Один человек пострадал при ударе украинского дрона по грузовику в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Противник атаковал транспортное средство на дороге Разумное — Новосадовый на территории Белгородского округа.
Мужчину с предварительным диагнозом "акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава" для обследования бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате удара загорелась кабина — пожарным расчетом возгорание ликвидированоговорится в сообщении штаба мессенджере MAX
Также под ударами противника оказался Шебекинский округ. Там в результате атак БПЛА повреждены три транспортных средства, два коммерческих объекта и частный дом.