ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, ранен один человек Мужчина получил ранения при ударе дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области

Москва1 июн Вести.Один человек пострадал при ударе украинского дрона по грузовику в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Противник атаковал транспортное средство на дороге Разумное — Новосадовый на территории Белгородского округа.

Мужчину с предварительным диагнозом "акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава" для обследования бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате удара загорелась кабина — пожарным расчетом возгорание ликвидировано говорится в сообщении штаба мессенджере MAX

Также под ударами противника оказался Шебекинский округ. Там в результате атак БПЛА повреждены три транспортных средства, два коммерческих объекта и частный дом.