Мужчина получил ранение при детонации дрона в Белгородской области

Один человек пострадал при атаке дрона на Белгородскую область Мужчина получил ранение при детонации дрона в Белгородской области

Москва1 июл Вести.Украинский FPV-дрон сдетонировал на предприятии в поселке Волоконовский Белгородской области, мужчина получил ранение. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что вражеские дроны атаковали три муниципалитета.

В поселке Волоконовка Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчину, получившего осколочные ранения голени, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ говорится в сообщении

Также от удара пострадал грузовой автомобиль.

В Шебекине дрон повредил техническое сооружение. В селе Новая Таволжанка дрон сдетонировал во дворе частного дома. В Краснояружском округе при детонации дрона была пробита кровля гаража и поврежден находящийся внутри автомобиль. В хуторе Вязовской от удара дрона поврежден объект инфраструктуры на предприятии.