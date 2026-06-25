Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области, пострадал мужчина Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Москва25 июн Вести.Мирный житель Белгородской области пострадал в результате удара украинского дрона по автомобилю. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.

Инцидент произошел в Волоконовском округе.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль говорится в сообщении оперштаба

Отмечается, что мужчина получил осколочные ранения лица и тела, и скорая увезла его в Валуйскую ЦРБ. Машина была повреждена при ударе.

От ударов еще нескольких FPV-дронов в населенном пункте оказалась пробита кровля социального объекта и повреждено транспортное средство. В селе Борисовка же при детонации БПЛА были уничтожены огнем две надворные постройки и машина.

Также при атаках ВСУ повреждены ряд домов, автомобили, спецтехника, гараж и социальный объект в Шебекинском, Белгородском, Ракитянском, Грайворонском округах и поселке Красная Яруга.