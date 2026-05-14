Москва14 маяВести.В селе Ясные Зори Белгородской области мирный житель получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по легковой машине. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Глава поселения доставил мужчину в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи оказали ему первую помощь. У пострадавшего - осколочные ранения головы, шеи, ног, ожог руки. В настоящее время раненого на скорой помощи доставляют в клиническую больницу Белгородской области.
Машина получила повреждения.