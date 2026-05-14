Мирный житель получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, ранен мужчина

Москва14 мая Вести.В селе Ясные Зори Белгородской области мирный житель получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по легковой машине. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Глава поселения доставил мужчину в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи оказали ему первую помощь. У пострадавшего - осколочные ранения головы, шеи, ног, ожог руки. В настоящее время раненого на скорой помощи доставляют в клиническую больницу Белгородской области.

говорится в сообщении оперштаба

Машина получила повреждения.