Москва11 маяВести.В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный жительнаписал Вячеслав Гладков
Врачи Шебекинской центральной районной больницы диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования и лечения.
Автомобиль получил повреждения.