Москва11 маяВести.В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Врачи Шебекинской центральной районной больницы диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования и лечения.

Автомобиль получил повреждения.