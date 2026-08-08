В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

Москва8 авг Вести.Мирный житель пострадал во время атаки украинского БПЛА, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX. Это произошло в поселке Красная Яруга.

FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ говорится в публикации

После оказания медпомощи в местной больнице пострадавшего отправят на лечение в Белгород.

На данный момент известно также о повреждениях, которые получили в других населенных пунктах региона несколько частных домов, предприятий, транспортных средств и объект инфраструктуры.