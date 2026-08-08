Москва8 авгВести.Мирный житель пострадал во время атаки украинского БПЛА, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX. Это произошло в поселке Красная Яруга.
FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБговорится в публикации
После оказания медпомощи в местной больнице пострадавшего отправят на лечение в Белгород.
На данный момент известно также о повреждениях, которые получили в других населенных пунктах региона несколько частных домов, предприятий, транспортных средств и объект инфраструктуры.