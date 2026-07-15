В Белгородской области дрон ударил по автомобилю, ранен мирный житель Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского БПЛА

Москва15 июл Вести.На территории Белгородской области произошла атака украинского беспилотника по гражданскому автомобилю. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб региона.

Удар произошел в хуторе Масычево Грайворонского округа.

Дрон ударил по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ говорится в сообщении

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Транспортное средство было уничтожено огнем.