Москва15 июлВести.На территории Белгородской области произошла атака украинского беспилотника по гражданскому автомобилю. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб региона.
Удар произошел в хуторе Масычево Грайворонского округа.
Дрон ударил по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБговорится в сообщении
В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Транспортное средство было уничтожено огнем.