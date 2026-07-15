Москва15 июлВести.На территории Белгородской области произошла атака украинского беспилотника по гражданскому автомобилю. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб региона.

Удар произошел в хуторе Масычево Грайворонского округа.

Дрон ударил по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ

говорится в сообщении

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Транспортное средство было уничтожено огнем.