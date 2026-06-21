Москва21 июнВести.Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки со стороны Украины. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Под ударом противника оказался поселок Красная Яруга.
В результате удара FPV-дрона по частному дому мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказалсяговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Также в результате атаки вражеских БПЛА в поселке повреждены объект инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного дома.