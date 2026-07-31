ВСУ ударили по частному дому в Белгородской области, пострадал мирный житель

Еще один мирный белгородец пострадал после удара дрона ВСУ ВСУ ударили по частному дому в Белгородской области, пострадал мирный житель

Москва31 июл Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Белгородскую область, в результате вражеского удара по частному дому пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Вознесеновка … беспилотник ударил по частному дому. Мужчину с осколочным ранением лица в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. В доме повреждены кровля, окна, фасад, автомобиль и линия электропередачи говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Вражеским атакам также подверглись населенные пункты Казинка, Бобрава, Борки, Сергиевка. Повреждены социальный объект, 2 частных дома, административное здание, объект инфраструктуры. Также загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава —все очаги ликвидированы.