Женщина пострадала после атаки ВСУ на административное задние в Белгороде

ВСУ атаковали административное задние в Белгороде, пострадала мирная жительница Женщина пострадала после атаки ВСУ на административное задние в Белгороде

Москва28 июл Вести.Украинские боевики атаковали Белгород с применением беспилотников, в результате террористической агрессии ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра. Бригада скорой транспортирует ее в областную клиническую больницу. В здании повреждено остекление говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Второй дрон ударил по многоквартирному дому — повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.