Москва28 июлВести.Украинские боевики атаковали Белгород с применением беспилотников, в результате террористической агрессии ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра. Бригада скорой транспортирует ее в областную клиническую больницу. В здании повреждено остеклениеговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Второй дрон ударил по многоквартирному дому — повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.