Москва10 маяВести.Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Глотово Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получила мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Попутным транспортом она (пострадавшая. — Ред.) доставлена в Грайворонскую ЦРБ. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глазанаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Для дальнейшего лечения женщину переведут в областную клиническую больницу.
Информация о последствиях уточняется.