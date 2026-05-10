Дрон ВСУ ударил по частному дому под Белгородом, ранена мирная жительница

Москва10 мая Вести.Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Глотово Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получила мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Попутным транспортом она (пострадавшая. — Ред.) доставлена в Грайворонскую ЦРБ. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза написал он в своем канале в мессенджере MAX

Для дальнейшего лечения женщину переведут в областную клиническую больницу.

Информация о последствиях уточняется.