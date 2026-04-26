Сотрудница сельхозпредприятия пострадала при ударе дрона в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области, есть пострадавшая Сотрудница сельхозпредприятия пострадала при ударе дрона в Белгородской области

Москва26 апр Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ ударил по сельскохозяйственному предприятию в хуторе Вязовской Краснояружского округа.

Сотрудница, почувствовав ухудшение состояния, вызвала скорую. Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась написал губернатор в мессенджере MAX

Также под ударами противника оказался Белгород, Шебекинский, Грайворонской, Яковлевский и Ракитянский округа. Повреждены частные дома, соцобъект, транспортные средства и хозпостройки.