Москва19 июлВести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Ранены два человекаговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Мужчина пострадал при ударе вражеского FPV-дрона по гаражу частного дома в селе Санково Грайворонского округа. С множественными осколочными ранениями разных частей тела его доставили в больницу бойцы "БАРС-Белгород".
Женщина тяжело ранена при взрыве дрона на территории предприятия в селе Грузское Борисовского округа. Она госпитализирована в местную ЦРБ.
Также в нескольких населенных пунктах повреждены грузовики, линии электропередачи, объект инфраструктуры и гараж. Часть хутора Семейный осталась без света.