Два человека пострадали при атаках со стороны Украины по Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали мужчина и женщина Два человека пострадали при атаках со стороны Украины по Белгородской области

Москва19 июл Вести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Ранены два человека говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Мужчина пострадал при ударе вражеского FPV-дрона по гаражу частного дома в селе Санково Грайворонского округа. С множественными осколочными ранениями разных частей тела его доставили в больницу бойцы "БАРС-Белгород".

Женщина тяжело ранена при взрыве дрона на территории предприятия в селе Грузское Борисовского округа. Она госпитализирована в местную ЦРБ.

Также в нескольких населенных пунктах повреждены грузовики, линии электропередачи, объект инфраструктуры и гараж. Часть хутора Семейный осталась без света.