Москва18 июнВести.В Белгородской области мирные мужчина и женщина получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В поселке Ракитное FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший непроникающее ранение спины, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Уточняется также, что вечером 17 июня за медпомощью обратилась женщина, которая пострадала в результате детонации украинского дрона в селе Новая Таволжанка. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Помощь была оказана в полном объеме — дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.