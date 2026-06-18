Два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак дронов ВСУ

Два мирных жителя Белгородской области пострадали после ударов ВСУ Два мирных жителя Белгородской области пострадали после атак дронов ВСУ

Москва18 июн Вести.В Белгородской области мирные мужчина и женщина получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Ракитное FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший непроникающее ранение спины, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Уточняется также, что вечером 17 июня за медпомощью обратилась женщина, которая пострадала в результате детонации украинского дрона в селе Новая Таволжанка. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Помощь была оказана в полном объеме — дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.