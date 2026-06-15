Москва15 июнВести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украинских беспилотников, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил опертаивный штаб региона.
В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Вся необходимая медпомощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление коммерческого объекта.
В хуторе Ржавец дрон атаковал ГАЗель —водитель получил осколочное ранение бедра. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт посечен осколками.
В селе Кукуевка от детонации FPV-дрона в 2 частных домах разбиты окна, повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава при атаке дрона повреждены остекление частного дома и автомобиль. В Грайвороне FPV-дрон ударил по автомобилю — транспортное средство повреждено.