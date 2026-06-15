Три мирных жителя Белгородской области ранены после ударов украинских БПЛА

Три мирных жителя Белгородской области ранены после ударов ВСУ Три мирных жителя Белгородской области ранены после ударов украинских БПЛА

Москва15 июн Вести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украинских беспилотников, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил опертаивный штаб региона.

В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Вся необходимая медпомощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление коммерческого объекта.

В хуторе Ржавец дрон атаковал ГАЗель —водитель получил осколочное ранение бедра. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт посечен осколками.

В селе Кукуевка от детонации FPV-дрона в 2 частных домах разбиты окна, повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава при атаке дрона повреждены остекление частного дома и автомобиль. В Грайвороне FPV-дрон ударил по автомобилю — транспортное средство повреждено.