Москва22 маяВести.В Белгородской области три мирных жителя получили ранения после атак украинских беспилотников по грузовым автомобилям. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по ГАЗели ранены двое мужчин. У одного из них множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. Второй пострадавший получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки. Его состояние оценивается медиками как тяжелоеговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX
Пострадавших доставляют в больницы.
В Шебекине мирный житель также пострадал при атаке дрона на грузовик. В медучреждении мужчине диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног и перелом голени. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
Обе машины повреждены.