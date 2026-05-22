Три мирных жителя Белгородской области ранены после атак ВСУ по грузовикам

Москва22 мая Вести.В Белгородской области три мирных жителя получили ранения после атак украинских беспилотников по грузовым автомобилям. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по ГАЗели ранены двое мужчин. У одного из них множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. Второй пострадавший получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки. Его состояние оценивается медиками как тяжелое говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Пострадавших доставляют в больницы.

В Шебекине мирный житель также пострадал при атаке дрона на грузовик. В медучреждении мужчине диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног и перелом голени. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Обе машины повреждены.