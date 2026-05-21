В результате ночной атаки БПЛА в Белгородской области ранены трое человек Трое жителей Шебекинского округа ранены в результате ночной атаки БПЛА

Москва21 мая Вести.В Белгородской области в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранены трое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В частности, в городе Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль.

Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки уточняется в Telegram-канале штаба

Еще одно ЧП произошло в поселке Маслова Пристань, где FPV-дрона атаковал автомобиль "ГАЗель". В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Предполагается, что после оказания помощи в Шебекинской ЦРБ пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода.