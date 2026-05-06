Москва6 маяВести.Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Черемошное … беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмынаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В больнице пострадавшим оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
[В Шебекине] FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия… Бригада скорой доставила пострадавшего [мужчину] с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ.добавил Гладков
В обоих случаях транспортные средства повреждены.
Также в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший 5 мая при атаке дрона в Шебекине. Ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение.