Москва13 апр Вести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке дрона пострадали трое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения головы. Двоих госпитализировали в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи они были направлены в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

Третий пострадавший обратился в Белгородскую областную клиническую больницу самостоятельно, от госпитализации отказался.

Еще один мужчина пострадал в хуторе Гаевка Волоконовского округа. У него диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи пострадавшего транспортируют в Валуйскую центральную районную больницу.