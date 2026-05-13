В Белгородской области ранены четыре мирных жителя

Четыре человека пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

Москва13 мая Вести.Мирные жители пострадали в результате украинских ударов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Бессоновка, ранения получили два человека – работники сельскохозяйственного предприятия. Машина сгорела.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук уточнил глава региона в мессенджере MAX

У второго мужчины диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки.

Второй дрон ВСУ ранил еще одного сотрудника предприятия, который получил множественные осколочные ранения головы и спины. Всех троих раненых эвакуировали медики скорой помощи.

Кроме того, украинский беспилотник поразил движущийся автомобиль в поселке Разумное, ранив водителя, мужчина получил непроникающее ранение живота, его доставили в областной центр.