Дроны атаковали несколько машин в Белгородской области, пострадали трое мужчин Трое мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области

Москва29 апр Вести.В результате атак беспилотников ВСУ пострадали трое мирных жителей Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В селе Головино Белгородского округа слепые осколочные ранения грудной клетки получил водитель автомобиля, по которому ударил дрон. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 Белгорода. Там ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Гладково Валуйского округа БПЛА атаковал служебный автомобиль. После этого мужчина самостоятельно обратился в районную больницу. Ему диагностировали растяжение связок, госпитализация не потребовалась.

Еще одного пострадавшего привезли в больницу из села Волчья Александровка Волоконовского округа. У него слепые осколочные ранения грудной клетки и ног. Ему оказывается вся необходимая помощь.