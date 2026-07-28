Еще 4 мирных жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ

Еще 4 мирных жителя Белгородской области ранены после ударов ВСУ Еще 4 мирных жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ

Москва28 июл Вести.Еще 4 мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Ясные Зори … FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения ягодичной области и спины, а у женщины, предварительно, диагностировали акубаротравму говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Бригада СМП доставляет пострадавших в больницу.

В селе Стрелецкое в результате атаки беспилотника загорелся грузовик на территории коммерческого объекта — в настоящее время очаг возгорания ликвидирован.

Ко всему прочему, в городской больнице №2 Белгорода оказали помощь двум мужчинам, которые получили акубаротравмы при атаке дрона на грузовой автомобиль в Шебекино.