Москва28 июлВести.Еще 4 мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Ясные Зори … FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения ягодичной области и спины, а у женщины, предварительно, диагностировали акубаротравмуговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Бригада СМП доставляет пострадавших в больницу.
В селе Стрелецкое в результате атаки беспилотника загорелся грузовик на территории коммерческого объекта — в настоящее время очаг возгорания ликвидирован.
Ко всему прочему, в городской больнице №2 Белгорода оказали помощь двум мужчинам, которые получили акубаротравмы при атаке дрона на грузовой автомобиль в Шебекино.