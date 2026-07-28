Москва28 июлВести.Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В поселке Новосадовый … беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги… На месте атаки загорелись навес, оборудование и грузовой автомобиль — сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгоранияговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В поселке Майский украинский дрон атаковал грузовой автомобиль — водитель получил множественные осколочные ранения головы и лица. У транспортного средства повреждена кабина.
Всех пострадавших доставляют в медучреждение для оказания помощи.
Ударам также подверглись населенные пункты Нечаевка, Октябрьский, Бочковка, Стрелецкое, Отрадное, Шебекино, Ржавец и Бобрава. Повреждены 4 частных дома и хозпостройки, трактор, грузовик, 5 автомобилей, многоквартирный дом и социальный объект.