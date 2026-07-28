Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения после атак дронов ВСУ

Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения после атак дронов ВСУ

Москва28 июл Вести.Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Новосадовый … беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги… На месте атаки загорелись навес, оборудование и грузовой автомобиль — сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В поселке Майский украинский дрон атаковал грузовой автомобиль — водитель получил множественные осколочные ранения головы и лица. У транспортного средства повреждена кабина.

Всех пострадавших доставляют в медучреждение для оказания помощи.

Ударам также подверглись населенные пункты Нечаевка, Октябрьский, Бочковка, Стрелецкое, Отрадное, Шебекино, Ржавец и Бобрава. Повреждены 4 частных дома и хозпостройки, трактор, грузовик, 5 автомобилей, многоквартирный дом и социальный объект.