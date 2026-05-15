Москва15 маяВести.Мирные жители получили ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области.
По данным Оперативного штаба Белгородской области, ЧП произошло в селе Солдатское Ракитянского округа.
От детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные раненияговорится в сообщении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.
Кроме того, в результате атак украинских FPV-дронов повреждены коммерческий объект и жилой дом, автомобиль и трактор.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по дому в Белгороде ранения получили девять человек.