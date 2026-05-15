При атаке БПЛА пострадали еще четыре жителя Белгородской области

Украинский дрон ранил четырех жителей в селе Солдатское Белгородской области При атаке БПЛА пострадали еще четыре жителя Белгородской области

Москва15 мая Вести.Мирные жители получили ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области.

По данным Оперативного штаба Белгородской области, ЧП произошло в селе Солдатское Ракитянского округа.

От детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения говорится в сообщении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.

Кроме того, в результате атак украинских FPV-дронов повреждены коммерческий объект и жилой дом, автомобиль и трактор.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по дому в Белгороде ранения получили девять человек.